Лавров заявил, что у России и Беларуси общие цели спецоперации на Украине

Это заявление глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров сделал на пресс-конференции с журналистами, состоявшейся после встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко.

По словам Лаврова, они с президентом Беларуси обменялись мнениями о том, как складывается ситуация вокруг событий на Украине в контексте проведения Россией специальной военной операции.

Лавров подчеркнул, что у Минска и Москвы здесь единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от недружественных стран не исходили никакие угрозы.

Ранее на этой же встрече президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина пока не поддается на провокации против Белоруссии, к которым Киев подталкивают западные соседи. При этом, как полагает белорусский лидер, западные страны будут и дальше пытаться использовать Украину против Беларуси.