New York Times: США готовы дать ВСУ оружие для ударов по Крыму

Информагентство New York Times утверждает, что американское правительство выразило готовность дать Киеву вооружения для атак на крымский полуостров.

В четверг аналитики американского журнала The New York Times со ссылкой на администрацию Белого дома сообщили, что команда Джо Байдена начинает всерьёз рассматривать вопрос о возможности передачи вооружённым силам Украины оружия, которое способно доносить снаряды до территории Крыма.

По данным NYT, подобные разговоры в кабинете Байдена начали вестись после того, как американское правительство пришло к выводу о невозможности применения ядерного оружия со стороны России.