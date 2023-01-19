МО России: российские лётчики сбили украинский самолёт Су-25 над ДНР

В Министерстве обороны России рассказали о перехвате самолёта Су-25, который стоял на балансе вооружённых сил Украины.

Генерал-лейтенант вооружённых сил России Игорь Конашенков провёл брифинг Министерства обороны РФ 19 января, в рамках которого сообщил, что лётчики российских истребителей успешно сбили украинский военный самолёт Су-25.

По данным Конашенкова, перехват украинского Су-25 был осуществлён в небе над населённым пунктом Полтавка в Донецкой Народной республике.