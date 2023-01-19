Европейский еврейский конгресс просит Лаврова извиниться за слова о Гитлере

Администрация Европейского еврейского конгресса требует официальных извинений от министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Днём четверга официальный сайт Европейского еврейского конгресса опубликовал пресс-релиз, в рамках которого ведомство потребовало публичных извинений от главы МИД России Сергея Лаврова, накануне заявившего, что правительство РФ рассматривает действия Соединённых Штатов и Европы в плане помощи Украине как действия Адольфа Гитлера против евреев.

По мнению членов ЕЕК, Лавров допустил грубое сравнение между деятельностью Гитлера в истреблении шести миллионов евреев и попыткой западной коалиции оказывать поддержку Киеву для противостояния российской спецоперации.