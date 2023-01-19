Макрон заявил, что сожалеет об отсутствии разговоров с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что переговоры с правительством России важны для завершения конфликта в Украине.

Днём 19 января президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил, что считает важным иметь возможность продолжать переговоры с Владимиром Путиным и высокопоставленными российскими чиновниками, поскольку это может способствовать завершению украинского кризиса в обозримом будущем.

В то же время Макрон выразил разочарование тем, что в последние месяцы он не имеет возможности беседовать с Путиным так, как это было ранее.