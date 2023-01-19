Гладков: ВСУ обстреляли птицефабрику в Белгородском районе России
2023-01-19 15:20
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстреле региона украинскими войсками.
В четверг губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков опубликовал новый пост на своей странице в Telegram, где сообщил, что сегодня вооружённые силы Украины совершили артиллерийский обстрел хутора Церковный в Белгородском районе региона. По данным Гладкова, один из украинских снарядов попал в крышу птицефабрики, расположенной на территории Церковного.
Вячеслав Гладков отмечает, что в результате артиллерийского удара ВСУ пострадала не только крыша птицефабрики, но также окна и забор, прилегающий к зданию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей