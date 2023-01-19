Лавров и Алейник подписали меморандум о взаимопонимании в сфере биобезопасности

Министры иностранных дел России и Беларуси подписали двухсторонний меморандум о взаимопонимании в сфере биологической безопасности.

Днём четверга министр иностранных дел России Сергей Лавров, прибывший в Минск для переговоров с Александром Лукашенко, совместно с белорусским коллегой Сергеем Алейником ратифицировали двухсторонний правительственный меморандум о взаимопонимании в вопросах обеспечения биологической безопасности Союзного государства.

Кроме того, Алейник и Лавров своими подписями утвердили план двухсторонних мероприятий МИД России и Беларуси до конца текущего года, включающий межведомственные консультации.