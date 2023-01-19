Опытные дачники уточнили, как долго можно хранить семена

Не за горами очередной весенний сезон, вот-вот наступит время высаживать семена на рассаду, и нужно не ошибиться с их качеством.

Семена, которые были качественные изначально и правильно хранились, можно использовать еще не один год. Однако для каждой культуры рекомендуемый срок хранения - свой.

Семена пастернака, сельдерея, чабера, скорцонера могут храниться только 1 год.

2 года можно использовать семена лука репчатого, ревеня, петрушки, укропа, земляники, майорана, тмина, фенхеля, щавеля, эстрагона, мелиссы лимонной.

Баклажан, перец, капуста (брокколи, краснокочанная, пекинская, савойская), лук-батун, лук-порей, морковь, мангольд, базилик, шпинат, салат, бамия, горчица салатная, душица, иссоп, любисток, кориандр (кинза), огуречная трава (бораго) - семена таких культур взойдут и после 3 лет хранения.

Через 4 года можно смело сажать капусту (белокочанную, брюссельскую, китайскую, кольраби, цветную), томаты, физалис, редис, редьку, репу, свеклу столовую, спаржу.

Самый большой срок хранения - 5 лет - у огурцов, кабачков, тыквы, арбуза, дыни, гороха, фасоли, капусты листовой, кукурузы и кресс-салата.