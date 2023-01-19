МИД Ирана: Тегеран не признает Крым и новые регионы в состав России

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан утверждает, что его страна никогда не признает присоединение к России регионов, ранее покинувших состав Украины.

В четверг вечером глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиан публично заявил, что администрация Тегерана не станет признавать легитимность включения Крыма, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России на основе референдумов в данных регионах.

По словам Абдоллахиана, Иран и Россия находится в близких политических отношениях, однако Тегеран не станет нарушать международное право, признавая законными попытки покушения на чей-то суверенитет.