Лукашенко и Лавров обсудили сотрудничество в военно-политической сфере

Александр Лукашенко провёл переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Минске, обсудив российско-белорусское партнёрство на фоне спецоперации в Украине.

19 января глава МИД России Сергей Лавров, побывавший в Минске для переговоров с Александром Лукашенко, пообщался с журналистами, где заявил, что вместе с белорусским президентом сегодня он обсудил усиление взаимодействия Москвы и Минска в военной и политических сферах.

По словам Лаврова, в рамках встречи с Лукашенко политики пришли к выводу, что правительства Беларуси и России одинаково смотрят на происходящее в Украине.