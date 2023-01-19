Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран считает Крым и Донбасс территорией Украины

Иран считает Крым и Донбасс территорией Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью турецкому телеканалу TRT World.

"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран по международному праву и по этой причине, несмотря на прекрасные отношения между Тегераном и Москвой, мы не признали отделение Крыма от Украины. Мы также не признали отделение Луганска и Донецка от Украины", — сказал Абдоллахиян.

По его словам, иранские власти придерживаются своего "последовательного принципа" во внешней политике.

"Когда мы говорим, что конфликт в Украине — это не решение, мы считаем это фундаментальным политическим принципом, на который мы опираемся", — заявил министр иностранных дел Ирана турецкому телеканалу TRT World.

Тегеран несколько месяцев отрицал, что поставлял Москве беспилотники, но в ноябре министр иностранных дел Ирана впервые подтвердил информацию, заявив, что речь идет о небольшом количестве беспилотников, отправленных в Россию до начала СВО.