Эти странные японки: какие привычки жительниц Японии удивят российскую и европейскую женщину

Самобытность Японии проявляется и в ежедневных привычках жительниц этой страны, понять которые нам непросто.

На городских улицах в Японии можно увидеть как получившую распространение анимешную моду, которой придерживаются юные девушки и парни, так и странноватые многослойные наряды.

Японке ничего не стоит надеть лонгслив под футболку или свитер под летний сарафан, и она не будет чувствовать себя неловко. Оказывается, такая манера одеваться помогает скрывать следы от пота и прятаться от солнца.

И да, на пляже вы не встретите японку в купальнике. Женщины этой страны так берегут свою кожу, что даже на пляж приходят в закрытой одежде. А еще они просто фанаты гольф и носков, которые приобретают для каждого случая новые.