Жерар Пике прокололся на банке с вареньем: как Шакира узнала, что бывший муж ей изменил

Брак певицы Шакиры и Жерара Пике закончился громким разводом, когда она узнала, что муж ей изменяет, благодаря клубничному варенью.

Звездная пара певицы Шакиры и футболиста Жерара Пике распалась из-за измены Пике. Первые подозрения о том, что муж приводит в дом другую женщину возникли у певицы, когда она обнаружила, что в холодильнике не достает банки клубничного варенья. Банку она все же нашла. Та была спрятана подальше от видимого места, и пуста.

Это натолкнуло Шакиру на мысль, что в доме бывает кто-то посторонний. Дело в том, что она знала, что ни сам Жерар, ни дети не жалуют вкус клубничного варенья. Значит, его мог съесть только кто-то посторонний. К сожалению, подозрения об измене оказались не беспочвенными.

Шакира не стала прощать изменника, и пара решила развестись. Но, видно, певице трудно пережить расставание с любимым человеком. Намеком она отразила произошедшее в видеоряде своего клипа, где открывает холодильник. А соседи слышали, как Шакира включала песню, посвященную бывшему мужу и его новой пассии.