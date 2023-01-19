Психотерапевт Ольга Полевичок рассказала, как понять, что паре нужно обратиться к семейному психологу.

Специалист по урегулированию конфликтов в паре Ольга Полевичок рассказала о тревожных знаках в отношениях, когда нужна помощь психолога.

Если вы заметили, что живете с супругом разными жизнями, не делитесь сокровенным, отдельно общаетесь с детьми, и ваша совместная жизнь больше напоминает соседство, вы одиноки даже рядом с супругом это тревожный знак, равно как и то, что вы перестаете интересоваться партнером в сексуальном плане.

Не добавляет оптимизма ситуации и наличие в семейном анамнезе измен в прошлом или сильной ревности обоих или одного из партнеров. Это означает, что в паре нет доверия, равно как и возможности проговорить то, что волнует обоих.

Нежелание признавать, что проблема существует еще один повод обратиться к семейному психологу или психотерапевту, если вы хотите сохранить отношения. И это совершенно необходимо сделать, если оба партнера или один из них имеет какую-либо зависимость вне зависимости от степени ее тяжести и типа. Это может быть и алкоголизм, и игромания, и порнозависимость, и даже нарушения пищевого поведения.