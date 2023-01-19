RMF 24: Венгрия заблокировала новый транш помощи Евросоюза Украине

RMF 24 со ссылкой на собственные источники среди европейских дипломатов сообщает, что Венгрия заблокирована ведьмой транш помощи ЕС для Украины.

Сообщается, что Европейский фонд мира выделил Украине 500 млн евро. В декабре Венгрия уже блокировала план передачи Украине 18 млрд евро, но в ЕС приняли правовой акт, который позволил передавать помощь в обход Венгрии.

По данным радиостанции, страны Евросоюза намерены оказать давление на Венгрию в ходе встречи глав МИД, которая состоится 22 января.

В ЕС отмечают, что Венгрии нет никакого обоснованного оправдания данному вето.