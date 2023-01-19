RMF 24: Венгрия заблокировала новый транш помощи Евросоюза Украине
2023-01-19 21:38
RMF 24 со ссылкой на собственные источники среди европейских дипломатов сообщает, что Венгрия заблокирована ведьмой транш помощи ЕС для Украины.
Сообщается, что Европейский фонд мира выделил Украине 500 млн евро. В декабре Венгрия уже блокировала план передачи Украине 18 млрд евро, но в ЕС приняли правовой акт, который позволил передавать помощь в обход Венгрии.
По данным радиостанции, страны Евросоюза намерены оказать давление на Венгрию в ходе встречи глав МИД, которая состоится 22 января.
В ЕС отмечают, что Венгрии нет никакого обоснованного оправдания данному вето.
Опубликовано: Светлана Репина