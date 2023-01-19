Московская квартира певицы Монеточки скоро уйдет с молотка, уверены бывшие соседи певицы

Певица Монеточка решила, что купленная год назад квартира в Москве ей больше не нужна и продает ее на 10 миллионов дороже, чем покупала.

Елизавета Гырдымова, больше известная слушателям как певица Монеточка переехала из России в Литву и теперь через родственников продает свою московскую квартиру, которую она приобрела год назад за 20 миллионов рублей. Квартира площадью 60 квадратных метров находится в Басманном районе столицы. Соседи отмечают, что ее регулярно приходят смотреть потенциальные покупатели.

Стоимость своего бывшего жилища Монеточка оценила в 30 миллионов рублей. Столь солидное повышение цены обусловлено тем, что певица сделала в квартире эксклюзивный дизайнерский ремонт. Отделка выполнена в серо-голубых оттенках, внутри установлены французские двери, и даже присутствует колонна.

Гырдымова вместе со своим супругом Виктором Исаевым решила переехать в Литву в мае 2022 года. Продажу квартиры сейчас курируют оставшиеся в России родственники певицы, но у покупателя будет возможность пообщаться с ней по видеосвязи, если встанет вопрос о серьезной сделке.