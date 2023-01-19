США предлагают Латинской Америке передать Украине российское оружие

Руководитель Южного командования ВС США Лора Ричардсон сообщила, что США ведут работу с девятью латиноамериканскими странами по поводу передачи оружия Украине.

Она пояснила, что в этих государствах есть российское оружие, которое может быть передано Украине в обмен на поставки американской военной техники.

Ричардсон подчеркнула, что США готовы заменить оружие в этих странах на американское, если российские вооружения будут переданы Украине.

Среди стран, с которыми ведется такая работа, она назвала Кубу, Венесуэлу и Никарагуа.