Пленный солдат ВСУ: украинцы выдают фото своих погибших за россиян
2023-01-19 23:46
Пленный солдат ВСУ Ярослав Заярный рассказал, что украинские военные выдают фото своих погибших за россиян.
По его словам, в украинских соцсетях публикуются фото погибших людей в украинской форме с пометкой, что это российские военнослужащие, переодетые в форму ВСУ.
Заярный отметил, что многие такие фото были сделаны в Соледаре, где украинские военные понесли значительные потери.
Ярослав Заярный попал в плен под Кременной в ЛНР. Сейчас он проходит лечение в больнице.
Опубликовано: Светлана Репина