Пленный солдат ВСУ: украинцы выдают фото своих погибших за россиян

Пленный солдат ВСУ Ярослав Заярный рассказал, что украинские военные выдают фото своих погибших за россиян.

По его словам, в украинских соцсетях публикуются фото погибших людей в украинской форме с пометкой, что это российские военнослужащие, переодетые в форму ВСУ.

Заярный отметил, что многие такие фото были сделаны в Соледаре, где украинские военные понесли значительные потери.

Ярослав Заярный попал в плен под Кременной в ЛНР. Сейчас он проходит лечение в больнице.