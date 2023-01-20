Пентагон: Украине необходимо захватить Крым, чтобы отправить России «огромное сообщение»

В Пентагоне считают, что Украине необходимо захватить Крым, чтобы отправить «огромное сообщение» России.

Такое заявление сделала Сабрина Сингх, заместитель официального представителя Минобороны США.

Она сказала, что захват части суверенного российского государства станет «огромным сообщением» для РФ.

При этом Сабрина Снгх посоветовала журналистам обратиться по этому вопросу к гражданам Украины.