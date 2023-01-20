Власти Крыма: президент Сербии Вучич ошибается насчет статуса полуострова

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что президент Сербии Александр Вучич заблуждается относительно статуса региона.

Он сказал, что каждый политик имеет право на собственные заблуждения, если это не вынужденная позиция.

По мнению Константинова, Вучича можно переубеждать, если он искренне придерживается такого мнения по поводу Крыма.

Ранее Александр Вучич заявил, что территории Крыма и Донбасса всегда будут украинскими.