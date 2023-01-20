Боррель: слова Лаврова о попытке Запада решить «русский вопрос» неуместны

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что считает неуместными слова руководителя российского МИД Лаврова о попытках Запада решить «русский вопрос».

Ранее Сергей Лавров заявил, что США организовали коалицию, чтобы через Украину повлиять на Россию и решить «русский вопрос», как это пытались сделать Наполеон и Гитлер.

Боррель отметил, что международную помощь Украине нельзя сравнивать с преступления нацистской Германии.

Те же заявления Лаврова в Белом доме ранее назвали оскорбительными.