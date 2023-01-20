Глава Минобороны Германии Писториус: вопрос с поставками немецких танков на Украину будет решен 20 января

Глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что 20 января будет решен вопрос с поставками немецких танков на Украину.

Он напомнил, что немецкие танки Leopard не могут поставляться третьим странам без одобрения министра обороны.

Это относится и к другим видам вооружений. Вместе с тем Польша уже пообещала поставить Украине танки Leopard.

При этом польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Германия не хочет поставлять свои танкиУкраине.