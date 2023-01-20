Глава комитета НАТО Бауэр: альянс помогает ВСУ подготовиться к весеннему наступлению российских военных
2023-01-20 02:34
Руководитель военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что альянс оказывает ВСУ помощь к подготовке к наступлению российский военных, которое может состояться весной.
По его словам, выводы о предстоящем наступлении РФ сделаны на основании того, что страна не изменила свои стратегические цели.
Бауэр уточнил, что НАТО готовит украинских военных к такому развитию событий.
Он также отметил, что страны – члены альянса изучают, к чему украинцам нужно быть готовыми и как помочь им в этом.
Опубликовано: Светлана Репина