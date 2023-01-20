Глава комитета НАТО Бауэр: альянс помогает ВСУ подготовиться к весеннему наступлению российских военных

Руководитель военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что альянс оказывает ВСУ помощь к подготовке к наступлению российский военных, которое может состояться весной.

По его словам, выводы о предстоящем наступлении РФ сделаны на основании того, что страна не изменила свои стратегические цели.

Бауэр уточнил, что НАТО готовит украинских военных к такому развитию событий.

Он также отметил, что страны – члены альянса изучают, к чему украинцам нужно быть готовыми и как помочь им в этом.