Минобороны США поддержало желание Украины вернуть Крым

Официальный представитель Пентагона заявила о поддержке стремления Украины вернуть полуостров в состав страны.

Соединенные Штаты поддерживаю стремление Украины вернуть Крым в состав своего государства, заявила официальный представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх.

Журналисты поинтересовались позицией Пентагона по поводу применения в Крыму американских вооружений.

"Мы поддерживаем украинцев в вопросе возвращения своих территорий. Они имеют право использовать любые средства и любое оружие", - сказала Сингх.

Ранее Вашингтон отказывался передавать Украине вооружения, которое можно было бы использовать для проведения операций в Крыму, опасаясь эскалации конфликта.