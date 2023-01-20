В ВСУ прокомментировали установку ЗРК «Панцирь» на крыше Минобороны и бизнес-центра в Москве
2023-01-20 03:36
Представитель Воздушных сил Украины прокомментировал установку зенитно-ракетных комплексов на крышах Минобороны и бизнес-центра в Москве.
Установка самоходных зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" на крыше Минобороны и бизнес-центра в Москве свидетельствует, что руководство России "что-то ожидает", иронично ответил официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
"В других странах ставят модульные установки, оснащенные противоракетами автоматического действия. А тут прям колесные машины кранами поднимают на крышу здания. Видимо чего-то ожидают", - сказал он.
Комплекс "Панцирь-С1" оснащен комбинированным вооружением, способным сбивать воздушные цели и вести разведку.
Опубликовано: Максим Алексеев