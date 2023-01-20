Пентагон: Отправка танков Abrams на Украину не имеет смысла

Уже точно известно, что США, по крайней мере, пока, не передадут Украине танки Abrams. В Пентагоне подчеркивают, что отправка их в эту страну в настоящее время "не имеет смысла", сообщает RMF FM.

Представитель Пентагона Сабрина Сингх поясняет, что проблема с танками Abrams в основном связана с их техническим обслуживанием.

Она отметила, что это танк, который нуждается в реактивном топливе, а у немецких Leopard и британских Challenger 2 дизельные двигатели, поэтому их проще обслуживать. Они могут перемещаться по большим участкам территории до того, как потребуют дозаправки.

"Просто не имеет смысла поставлять их украинцам в данный момент", — сказал Сингх, имея в виду сообщения о том, что Германия отказывается разрешить поставку танков Leopard, пока США не примут решение об отправке Abrams .

Сингх сказала, что состоявшийся в четверг, 19 января разговор между главой Пентагона Ллойдом Остином и новым министром обороны Германии Борисом Писториусом был плодотворным, но отказалась сообщить о том, смогут ли США убедить Германию передать танки.

При этом пресс-секретарь подчеркнула, что Германия — лишь одна из многих стран, способных поставлять танки Leopard.

Представитель Пентагона также подтвердила, что США скоро объявят о новом пакете военной помощи для Украины. Однако она отказалась сообщить подробности того, что в ней будет.

По данным CNN, новый пакет составит примерно $2,5 млрд и будет включать в себя бронемашины Stryker, дополнительные боевые машины пехоты Bradley. По данным Politico, транш также будет включать ракеты GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bombs), запускаемые с ракетной установки HIMARS с дальностью 150 км, что вдвое больше, чем у тех, что есть у Украины, которая в настоящее время располагает ракетами GMLRS.