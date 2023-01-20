МВД Франции: более 1 млн человек протестуют против пенсионной реформы

Пресс-служба МВД Франции раскрыла данные о количестве участников протестных акций против принятия пенсионной реформы в стране.

Утром 20 января Министерство внутренних дел Франции опубликовало пресс-релиз, согласно которому по всей стране на протест против пенсионной реформы вышло около 1,12 миллиона граждан, восемьдесят тысяч их которых дислоцируются на улицах Парижа. По альтернативной версии, представленной "Всеобщей конфедерацией труда", на улицах Парижа протестуют 400 тысяч человек.

Известно, что в ходе мероприятия были задержаны 38 человек, которых уличили в бросании петард и бутылок в сторону сотрудников правоохранительных органов.