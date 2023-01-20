Константинов: Россия сполна ударит в ответ за попытку ВСУ захватить Крым
2023-01-20 09:47
Глава крымского парламента Владимир Константинов предупредил администрацию Киева о последствиях попыток военного захвата Крыма.
20 января Владимир Константинов прокомментировал свежую публикацию газеты The New York Times, которая гласит, что кабинет Джо Байдена начинает приходить к выводу о необходимости поддержки армии Украины в её будущих попытках восстановить контроль Киева над крымским полуостровом.
По мнению Константинова, Киев и Вашингтон едины в желании отнять Крым у Российской Федерации, однако им следует готовиться к ответному удару в случае осуществления подобных попыток.
Опубликовано: Ткачёв Андрей