Константинов: Россия сполна ударит в ответ за попытку ВСУ захватить Крым

Глава крымского парламента Владимир Константинов предупредил администрацию Киева о последствиях попыток военного захвата Крыма.

20 января Владимир Константинов прокомментировал свежую публикацию газеты The New York Times, которая гласит, что кабинет Джо Байдена начинает приходить к выводу о необходимости поддержки армии Украины в её будущих попытках восстановить контроль Киева над крымским полуостровом.

По мнению Константинова, Киев и Вашингтон едины в желании отнять Крым у Российской Федерации, однако им следует готовиться к ответному удару в случае осуществления подобных попыток.