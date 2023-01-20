Британские комментаторы новостного портала Daily Mail выступили с критикой Владимира Зеленского, обвинившего Россию в падении вертолёта на детский сад в Киеве.

20 января информагентство Daily Mail опубликовало недавнее высказывание Владимира Зеленского, который публично заявил, что падение вертолёта в Киеве на детский сад, спровоцировавшее гибель лидеров МВД Украины, не было случайностью и является результатом российской спецоперации.

Читатели сайта DM сошлись во мнении, что подобные заявления Зеленского не вызывают доверия у мировой общественности, поскольку украинский лидер никак не аргументирует свои слова.