Пользователи британского информагентства Daily Mail уверены, что Владимир Зеленский может не существовать в действительности.

Накануне Владимир Зеленский публично заявил, что Владимир Путин мог быть убит, а все его речи якобы произносятся заранее обученным двойником. Читатели издания Daily Mail резко осудили высказывание Зеленского, назвав его очередной конспирологической теорией, не подкреплённой фактами.

Другие же юзеры Daily Mail сошлись во мнении о том, что все выступления Владимира Зеленского напоминают продукт работы компьютерной графики, ввиду чего сам президент Украины мог быть давно убит.