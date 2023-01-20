Штаб ДНР сообщил об освобождении Клещеевки под Артёмовском

Штаб вооружённых сил ДНР уведомляет, что российские войска установили контроль над Клещеевкой.

Днём пятницы Генеральный штаб милиции Донецкой Народной республики опубликовал пресс-релиз, в рамках которого ведомство сообщило, что подразделения армии России заняли город Клещеевка, расположенный недалеко от Артёмовска в ДНР, где украинские войска продолжают удерживать позиции.

Примечательно, что днём ранее глава частной военной кампании "Wagner Group" Евгений Пригожин уже заявлял, что его бойцы взяли Клещеевку под свой контроль.