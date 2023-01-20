Штаб ДНР заявил, что российские войска освободили Клещеевку под Артемовском

Сообщение о том, что российское вооруженные силы взяли под контроль населенный пункт Клещеевка под Артемовском, появилось в официальном телеграм-канале Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики.

Сообщается, что по состоянию на 20 января 2023 года российские войска освободили Клещеевку, который находится на территории Донецкой Народной Республики.

Сутками ранее руководитель ВЧК «Группы Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что данный населенный пункт полностью перешел под контроль российских воинских подразделений. Пригожин заявил, что Клещеевка является важным пригородом Артемовска. Как отмечал глава ВЧК «Вагнер», в последние дни в данном регионе идут ожесточенные военные столкновения. Также отмечается успешное продвижение российских вооруженных сил в направлении Артемовска.