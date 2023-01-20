Генерал Скшипчак: Украина не имеет шансов победить Россию на поле боя
2023-01-20 13:14
Бывший командуйщий сухопутными войсками Польши в интервью изданию wPolityce утверждает, что сейчас Запад снабжает Украину оружием капельным методом.
Но этот путь может привести только к войне до последнего украинца.
100 танков никак не смогут переломить ход войны, в этом плане западным странам не стоит обольщаться.
ход войны способны изменить только экономические санкции, политическая блокада России и подготовка украинских солдат в странах НАТО.
Опубликовано: Сергей Стаалкер