Песков: народ Украины столкнётся с проблемами из-за поставок оружия НАТО
2023-01-20 13:23
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал о вероятных последствиях поставок вооружений Киеву из стран Североатлантического альянса.
В пятницу Дмитрий Песков провёл беседу с представителями российской прессы, где сообщил, что считает негативными любые потенциальные последствия поставок оружия образца НАТО в Украину. По мнению Пескова, оказываемая Кеву западная военная помощь обеспечит новые проблемы украинским жителям.
Дмитрий Песков отметил, что подобные проблемы мотивированы затягиванием вооружённого конфликта из-за поставок вооружений Североатлантического альянса украинским войскам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей