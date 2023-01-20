CNN: Германия и США не могут договориться о поставках танков Киеву
2023-01-20 13:44
Телеканал CNN сообщил о наличии проблем в американо-немецких переговорах о передаче танкового вооружения украинским военным.
Днём 20 января журналисты американского телеканала CNN со ссылкой на инсайдера сообщили, что переговорный процесс между Вашингтоном и Берлином о направлении немецких танков Leopard 2 вооружённым силам Украины фактически заморожен, поскольку стороны не в состоянии прийти к взаимопониманию.
По данным CNN, немецкое правительство требует, чтобы Соединённые Штаты передали Киеву американские танки Abrams M1, после чего Германия согласится направить ВСУ свои "Леопарды".
Опубликовано: Ткачёв Андрей