CNN: Германия и США не могут договориться о поставках танков Киеву

Телеканал CNN сообщил о наличии проблем в американо-немецких переговорах о передаче танкового вооружения украинским военным.

Днём 20 января журналисты американского телеканала CNN со ссылкой на инсайдера сообщили, что переговорный процесс между Вашингтоном и Берлином о направлении немецких танков Leopard 2 вооружённым силам Украины фактически заморожен, поскольку стороны не в состоянии прийти к взаимопониманию.

По данным CNN, немецкое правительство требует, чтобы Соединённые Штаты передали Киеву американские танки Abrams M1, после чего Германия согласится направить ВСУ свои "Леопарды".