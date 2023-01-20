Захарова: демократии остается только путь на помойку истории

Мария Захарова отпустила очередной язвительный комментарий в адрес США и западных демократий.

По ее словам, если будет обнаружена связь между американскими средствами массовой информации и Джорджем Соросом, то демократии останется идти на помойку истории.

Это Вашингтон утверждает, что американские СМИ абсолютно свободны и беспристрастны.

Но о какой свободе и беспристрастности может идти речь, если стало известно о многомиллионных вливаниях Сороса в СМИ? А кто платит, тот и заказывает музыку...