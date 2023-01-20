Захарова: демократии остается только путь на помойку истории
2023-01-20 13:44
Мария Захарова отпустила очередной язвительный комментарий в адрес США и западных демократий.
По ее словам, если будет обнаружена связь между американскими средствами массовой информации и Джорджем Соросом, то демократии останется идти на помойку истории.
Это Вашингтон утверждает, что американские СМИ абсолютно свободны и беспристрастны.
Но о какой свободе и беспристрастности может идти речь, если стало известно о многомиллионных вливаниях Сороса в СМИ? А кто платит, тот и заказывает музыку...
Опубликовано: Сергей Стаалкер