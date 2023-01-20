Американцы не понимают, какой смысл русские вкладывают в слово «олигарх»

В 2022 году запросы этого слова в поисковике выросли на 621 %. Термин вызвал огромный ажиотаж в американском обществе.

Всплеск интереса к этому слову у американцев начал наблюдаться в марте 2022 года, когда зашла речь о западных санкциях в отношении российских богачей.

В английском языке слово oligarh имеет не такое значение, как в русском и означает "участник или сторонник олигархии - вида автократии, когда официальная власть сосредоточена в руках малочисленной несменяемой группы лиц".

Жители Запада не могли взять в толк, почему же у сторонников олигархии массово отнимают яхты и виллы, и поэтому полезли за разъяснениями в интернет-словари.

Там их ждало интересное открытие, что в России под термином "олигарх" понимают нечто другое, а именно: "Лицо, которое приватизировало государственные активы, накопило за счет этого огромные богатства и хранит их на зарубежных счетах и в виде зарубежной собственности. Такое лицо имеет тесные связи с правительственными кругами страны".

А в Кембриджском словаре можно найти еще более узкое определение российского олигарха: "лицо из России, разбогатевшее после распада Советского Союза".