Кремль не стал комментировать установку ЗРК «Панцирь-С1» на крышах зданий в Москве

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать установку ЗРК «Панцирь-С1» на крышах зданий в Москве.

Вопросы защиты Москвы находятся в ведении Министерства обороны, поэтому вопрос нужно задавать им, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

"Это вопрос я хочу полностью переадресовать в Министерство обороны России. Они несут ответственность за безопасность Москвы, как и всей страны", - сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация и фотографии о размещении зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь - С1" на крышах здания Министерства обороны и бизнес-центра в Москве.