Как правильно есть сыр с плесенью и кому он противопоказан

По мнению главного диетолога Москвы, такой сыр не стоит употреблять с жирными сортами мяса и соленой пищей.

Рекомендуемая специалистами норма сыра с плесенью - максимум 50 г в сутки.

Продукт не стоит сочетать с жирной и соленой пищей, к примеру с жирным мясом, колбасными изделиями, маринованными заготовками, соленьями.

По мнению диетолога, любые жирные и соленые разновидности сыра, включая сыр с плесенью, нельзя есть часто.

Можно позволить себе его иногда, время от времени, в малых дозах, как деликатес.

Антонина Стародубова:

"Существует определенная культура потребления деликатесных сыров, которая предусматривает их подачу небольшими порциями в красивой сервировке, например, в качестве десерта в сочетании с орехами, медом и фруктами"

Некоторым людям следует ограничить употребление сыров с плесенью или вовсе убрать их из рациона.

Такой продукт противопоказан при заболеваниях органов пищеварения, печени, почек, сердечно-сосудистой системы, при нарушениях обмена веществ.

Не рекомендуется лакомиться сырами с плесенью детям, кормящим и беременным женщинам.