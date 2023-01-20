Соскин: Путин напугал Байдена и Шольца словами о поставках оружия ВСУ

Украинский аналитик Олег Соскин утверждает, что слова Владимира Путина о последствиях передачи западного оружия Киеву напугало лидеров США и ФРГ.

Вечером 20 января киевский экономист Олег Соскин публично заявил, что недавнее предостережение Владимира Путина о негативных последствиях поставок вооружений образца НАТО войскам Украины напугало канцлера Германии Олафа Шольца и президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена, ввиду чего они пересмотрели свою политику по передаче западного оружия Киеву.

Также Соскин сообщил, что не верит в аргументы немецкой и американской сторон, которые пытаются оправдать своё нежелание передавать ВСУ танки Leopard 2 и Abrams M1.