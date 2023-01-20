Главы Минобороны на базе ВВС США в Рамштайне не договорились о поставках Украине танков Leopard 2

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак прокомментировал встречу на американской базе ВВС в немецком Рамштайне, пишет Onet.pl.

"В ходе встречи мы поговорили с группой из 15 стран, которые используют танки Leopard. Мы хотим создать коалицию стран, чтобы оснастить Украину этими танками. Никаких решений не принято, у нас запланированы дальнейшие встречи", - заявил Блащак.

В ходе пресс-конференции Мариуш Блащак также рассказал о деталях переговоров.

Главу Минобороны Польши также спросили о словах министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который ранее заявлял, что "единодушного мнения по поводу поставок танков Leopard нет, а есть веские доводы за и против". Журналисты спросили, какие страны были за и против.

"Через минуту у меня будут двусторонние переговоры с моим немецким коллегой, и я задам такой вопрос", – заверил Блащак.

В пятницу, 20 января на американской базе в Рамштайне под председательством министра обороны США было организовано очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в составе 50 стран.

Всю последнюю неделю главнокомандующие оборонными ведомствами стран НАТО согласовывали решения. Внимание всего мира приковано к Германии , потому что от их согласия зависело, получит ли Украина танки Leopard.