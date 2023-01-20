Захарова: Украина дошла до абсурда, объявив Чебурашку «оккупантом»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина дошла до абсурда, объявив Чебурашку «оккупантом».

Она отметила, что украинские власти ведут борьбу против российской культуры, вводят санкции против общественных деятелей.

Захарова считает, что «репрессии» против Чебурашки связаны с тем, что украинские дети проявили интерес к российскому фильму об этом персонаже, который недавно вышел на экраны.

Она подчеркнула, что украинские власти запретили даже попытки просмотра фильма»под страхом расправы».