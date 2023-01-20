Невролог Павел Хорошев объяснил, насколько опасным может быть неправильное закаливание

Закалка - вещь хорошая, но все надо делать с умом. Начинать закаливающие процедуры надо очень осторожно и постепенно, и только под контролем врача.

О том, что закаленный организм имеет крепкий иммунитет, знают все давно. Закаливающие процедуры действительно повышают устойчивость к болезням. Но не всегда.

На самом деле холод плохо влияет на состояние иммунных клеток.

Павел Хорошев:

"Почти все наши ткани "пропитаны" иммунными клетками, у которых есть оптимальный температурный режим работы. Если мы этот режим нарушаем, то нашим иммунным клеткам становится очень некомфортно, особенно это касается переохлаждения. При снижении температуры иммунные клетки "засыпают", становятся вялыми и совершенно неэффективными. В то же время патогенные микроорганизмы не так зависимы от температуры. Они закалены, то есть они комфортно себя чувствуют и при комнатной температуре, и при глубокой заморозке"

Нерегулярные закаливающие процедуры грозят перегрузками для иммунной системы и вызовут различные заболевания.

Суть закаливания сводится к подготовке иммунных клеток к функционированию в суровых условиях. Но тут важно постоянство. Пропускать процедуры нельзя.

"Иммунные клетки постоянно обновляются. При этом новые уже не будут адаптированы к работе при низких температурах, у них не будет памяти и готовности работать в экстремальных условиях. Поэтому их снова нужно будет закаливать. Если человек взялся заниматься закаливанием, это надо делать регулярно, круглый год"

По мнению специалиста, закаляться надо только тем, кто много времени проводит в экстремальных условиях. Остальным людям такие действия могут нанести вред.

Ни в коем случае нельзя проводить закаливание при онкозаболеваниях.