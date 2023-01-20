Белый дом: ВСУ не смогут удержать Бахмут до поступления нового оружия

В руководстве США считают, что украинские войска не удержат Соледар долгое время.

Вооруженные силы Украины должны начать отступление из Бахмута. Такой совет дали Киеву в Вашингтоне.

По сообщению информационного агентства France Press, такими данными поделился некий анонимный чиновник из правительства США.

В США считают, что до подвоза нового вооружения украинские подразделения в Бахмуте попросту не продержатся.