Белый дом: ВСУ не смогут удержать Бахмут до поступления нового оружия
2023-01-20 23:48
В руководстве США считают, что украинские войска не удержат Соледар долгое время.
Вооруженные силы Украины должны начать отступление из Бахмута. Такой совет дали Киеву в Вашингтоне.
По сообщению информационного агентства France Press, такими данными поделился некий анонимный чиновник из правительства США.
В США считают, что до подвоза нового вооружения украинские подразделения в Бахмуте попросту не продержатся.
Опубликовано: Николай Скира