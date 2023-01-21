Глава Минфина США Йелен: из-за невозможности Вашингтона выплачивать долги может начаться мировой кризис

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что невозможность Вашингтона выплачивать долги может спровоцировать мировой финансовый кризис.

Она отметила, что в такой ситуации избежать рецессии в американской экономике не удастся, и ее последствия ощутит на себе каждый житель страны.

Йеллен считает, что это подорвет роль доллара, которая используется в качестве резервной валюты по всему миру.

Ранее сообщалось, что госдолг США превысил установленный лимит в 1,381 трлн долларов.