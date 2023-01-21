Глава Пентагона Остин: Украина получит ЗРК Patriot и ракеты от Нидерландов
2023-01-21 02:30
Глава Минобороны США Ллойд Остин после встречи на авиабазе Рамштайн заявил, что Нидерланды передадут Украине установку Patriot вместе с ракетами.
Кроме того, эта страна займется обучение украинских военных управлению ракетными и пусковыми установками.
Остин подчеркнул, что несколько стран сделали значимый взнос, который поможет Украине защитить небо, города и граждан.
Он напомнил, что Германия, Великобритания и США уже передали Украине системы противовоздушной обороны.
Опубликовано: Светлана Репина