Глава Пентагона Остин: Украина получит ЗРК Patriot и ракеты от Нидерландов

Глава Минобороны США Ллойд Остин после встречи на авиабазе Рамштайн заявил, что Нидерланды передадут Украине установку Patriot вместе с ракетами.

Кроме того, эта страна займется обучение украинских военных управлению ракетными и пусковыми установками.

Остин подчеркнул, что несколько стран сделали значимый взнос, который поможет Украине защитить небо, города и граждан.

Он напомнил, что Германия, Великобритания и США уже передали Украине системы противовоздушной обороны.