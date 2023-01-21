Британского премьера Риши Сунака оштрафовали за нарушение правил дорожного движения
2023-01-21 03:09
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил штраф за то, что находился на пассажирском сидении в автомобиле с непристегнутым ремнем безопасности.
Об этом стало известно, когда в социальные сети попало видео данного инцидента.
Сюжет посмотрели полицейские графства Ланкашир, которые увидели, что пассажир машины не пристегнулся.
За это они направили ему условное предложение оплаты штрафа.
Опубликовано: Светлана Репина