Блинкен: США и Китай снизили температуру в отношениях

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что температура в отношениях страны с Китаем снизилась.

По его словам, этого результата удалось добиться путем многочисленных встреч и обсуждения вопросов.

Блинкен напомнил, что между президентом США Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином состоялся разговор на саммите на Бали в прошлом году.

Он также подчеркнул, что отношения Соединенных Штатов и Китая влияют на третьи страны.