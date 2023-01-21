Блинкен: США и Китай снизили температуру в отношениях

APS
2023-01-21 03:20

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что температура в отношениях страны с Китаем снизилась.

По его словам, этого результата удалось добиться путем многочисленных встреч и обсуждения вопросов. 

Блинкен напомнил, что между президентом США Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином состоялся разговор на саммите на Бали в прошлом году.

Он также подчеркнул, что отношения Соединенных Штатов и Китая влияют на третьи страны.

Опубликовано: Светлана Репина









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