Блинкен: США и Китай снизили температуру в отношениях
2023-01-21 03:20
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что температура в отношениях страны с Китаем снизилась.
По его словам, этого результата удалось добиться путем многочисленных встреч и обсуждения вопросов.
Блинкен напомнил, что между президентом США Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином состоялся разговор на саммите на Бали в прошлом году.
Он также подчеркнул, что отношения Соединенных Штатов и Китая влияют на третьи страны.
Опубликовано: Светлана Репина