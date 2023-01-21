Британский военный аналитик Кларк: Шольц боится России

Комментируя итоги встречи представителей стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн, британский военный аналитик Майкл Кларк обвинил Олафа Шольца в страхе перед Россией.

Кларк отметил, что участникам встречи не удалось достичь договоренности о передаче Украине немецких танков Leopard 2.

По его мнению, это свидетельствует о том, что Германия боится России.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что вопросы поставок немецких танков Leopard 2 и американских Abrams не связаны между собой.