США советуют властям Украины воздержаться от начала контрнаступления

Высокопоставленные официальные лица США советуют властям в Киеве воздержаться от начала крупного контрнаступления до тех пор, пока не будет доставлена ​​последняя партия военной техники из США, и не будет проведено обучение, сообщает Reuters.

Агентство Reuters приводит слова пожелавшего остаться неизвестным чиновника, встретившегося в пятницу с небольшой группой журналистов.

Он заявил, что переговоры между США и Украиной о возможном контрнаступлении были направлены на то, чтобы получить гарантии того, что украинцы сначала потратят достаточно времени на обучение использованию новейшего оружия, поставленного США.

Вышеупомянутый член администрации президента США заявил, что на данный момент США не планируют отправку танков Abrams в Украину. Он утверждал, что они дороги и сложны в обслуживании .

В четверг, 19 января Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов. Он включает в себя более 550 единиц бронетехники, в том числе 90 колесных бронированных машин Stryker, 59 гусеничных боевых машин пехоты Bradley, 53 бронемашины MRAP и 350 внедорожников Humvee (HMMWV).

Кроме того, в пакет входят: боеприпасы для ЗРК NASAMS, мобильные комплексы Avenger, состоящие из зенитно-ракетных установок Stinger, установленных на Humvee, свыше 100 000 артиллерийских боеприпасов различного калибра, а также противорадиолокационные ракеты HARM.